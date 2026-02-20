New York: spinge in avanti PDD Holdings

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di commercio globale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che PDD Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,45%, rispetto a +1,41% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 102,7 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 108,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 114,9.
