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New York: MicroStrategy Incorporated si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated si muove verso il basso
Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una perdita secca del 5,42% sui valori precedenti.
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