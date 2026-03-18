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New York: movimento negativo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Sherwin Williams suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 309,7 USD con tetto rappresentato dall'area 316,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 306,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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