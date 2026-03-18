New York: movimento negativo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti , in flessione del 2,56% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Sherwin Williams rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Sherwin Williams suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 309,7 USD con tetto rappresentato dall'area 316,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 306,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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