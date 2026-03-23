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Francoforte 23-mar
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New York: exploit di Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Sherwin Williams
Brillante rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,05%.
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