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New York: calo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Sherwin Williams
Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti, che sta segnando un calo del 2,37%.
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