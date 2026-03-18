New York: profondo rosso per Dollar Tree

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Dollar Tree è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Dollar Tree si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 110,4 USD. Supporto stimato a 105,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 115,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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