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New York: profondo rosso per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per IBM
Si muove in perdita la "Big Blue", che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,51% sui valori precedenti.
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