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New York: violenta contrazione per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Coca-Cola Europacific Partners
Scende sul mercato l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che soffre con un calo del 3,83%.
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