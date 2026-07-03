New York: scambi al rialzo per Coca Cola

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,51%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Coca Cola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 85,06 USD. Possibile una discesa fino al bottom 82,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 87,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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