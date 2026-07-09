Milano 13:25
52.177 +0,69%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 13:25
10.415 -0,71%
Francoforte 13:25
24.918 +0,08%

Londra: performance negativa per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Coca-Cola Europacific Partners
Rosso per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che sta segnando un calo dell'1,88%.
Condividi
```