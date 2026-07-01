Londra: nuovo spunto rialzista per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Bene la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa , con un rialzo del 2,38%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Coca-Cola Europacific Partners confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 78,32 sterline con primo supporto visto a 76,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 74,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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