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Londra: nuovo spunto rialzista per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Bene la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, con un rialzo del 2,38%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di medio periodo di Coca-Cola Europacific Partners confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 78,32 sterline con primo supporto visto a 76,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 74,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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