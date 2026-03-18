Milano 12:26
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Dow Jones 17-mar
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PALLADIUM del 17/03/2026

Finanza
PALLADIUM del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,24%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.549,3. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.636,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1.724,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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