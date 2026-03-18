Milano 12:27
45.287 +0,89%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:28
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Francoforte 12:27
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Petrolio a 94,68 dollari alle 11:30

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Petrolio a 94,68 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 94,68 dollari per barile alle 11:30.
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