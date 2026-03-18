Milano 17:35
44.741 -0,33%
Nasdaq 21:00
24.425 -1,43%
Dow Jones 21:03
46.225 -1,63%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Petrolio a 96,5 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 96,5 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 96,5 dollari per barile alle 19:30.
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