Milano 10:02
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Dow Jones 18-giu
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Londra 10:02
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Petrolio a 77,36 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 77,36 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 77,36 dollari per barile alle 08:30.
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