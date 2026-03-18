Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER Banca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' istituto di credito emiliano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.



Il trend di BPER Banca mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 11,15 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 11,46. L'indebolimento della Banca emiliana è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 10,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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