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Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,20%
Il Dow Jones prende il via a 46.134,87 punti
In breve
,
Finanza
19 marzo 2026 - 14.33
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,20%, dopo un'apertura a 46.134,87.
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