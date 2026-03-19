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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,25%
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.119,37 punti
In breve
,
Finanza
19 marzo 2026 - 14.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,25%, a quota 24.119,37 in apertura.
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