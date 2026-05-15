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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,31%
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.191,36 punti
In breve
,
Finanza
15 maggio 2026 - 15.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,31%, a quota 29.191,36 in apertura.
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