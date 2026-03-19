Francoforte: calo per Basf

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica , che passa di mano con un calo del 2,61%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Basf più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche complessive del leader mondiale nel settore chimico evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 46,68 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 47,45. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 46,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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