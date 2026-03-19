Milano 14:11
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Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V
Ribasso scomposto per Redcare Pharmacy N.V, che esibisce una perdita secca dell'8,13% sui valori precedenti.
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