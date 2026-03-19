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/ Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 13.00
Ribasso scomposto per
Redcare Pharmacy N.V
, che esibisce una perdita secca dell'8,13% sui valori precedenti.
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