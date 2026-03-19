Milano 14:12
43.521 -2,73%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:12
10.005 -2,91%
Francoforte 14:12
22.798 -3,00%

Francoforte: mette il turbo Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: mette il turbo Nemetschek
Effervescente Nemetschek, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,97%.
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