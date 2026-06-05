Francoforte: balza in avanti Nemetschek
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Nemetschek, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nemetschek rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Nemetschek è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 70,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,92. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 73,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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