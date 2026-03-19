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Dow Jones 18-mar
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Francoforte: movimento negativo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Zalando
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che vende calzature e moda online, con una flessione del 2,59%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Zalando è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,17 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,71. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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