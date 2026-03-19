Francoforte: netto calo registrato da Aroundtown

(Teleborsa) - Si muove in perdita Aroundtown , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,88% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La situazione di medio periodo di Aroundtown resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,433 Euro. Supporto visto a quota 2,347. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,519.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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