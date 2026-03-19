Francoforte: performance negativa per BMW
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di auto di Monaco, che tratta con una perdita del 2,78%.
Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa d'auto bavarese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 76,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 77,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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