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Francoforte: rosso per BMW

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per BMW
Si muove verso il basso il produttore di auto di Monaco, con una flessione del 2,63%.
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