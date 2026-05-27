Francoforte: positiva la giornata per BMW

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di auto di Monaco , che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BMW rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo della casa d'auto bavarese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 78,19 Euro. Supporto visto a quota 75,87. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 80,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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