Milano 14:13
43.507 -2,76%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:13
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Francoforte 14:13
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Francoforte: prevalgono le vendite su Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Infineon
A picco la compagnia hi-tech tedesca, che presenta un pessimo -6,86%.
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