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Francoforte: andamento rialzista per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
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