Francoforte: risultato positivo per Nemetschek
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nemetschek, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nemetschek rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 68,12 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 71,02 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 66,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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