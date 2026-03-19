Francoforte: scambi negativi per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca , che tratta con una perdita del 3,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di HeidelbergCement ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 168,6 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 171,8, mentre il primo supporto è stimato a 165,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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