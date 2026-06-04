Francoforte: risultato positivo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia del cemento tedesca, che lievita del 2,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del big cementiero tedesco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 179,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 182,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 177.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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