Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hensoldt , che presenta una flessione del 3,69% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,17%, rispetto a -2,39% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Hensoldt mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 83,55 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 79,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 87,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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