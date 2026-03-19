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Micron Technology scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Micron Technology scivola in fondo al mercato di New York
Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.
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