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Seagate Technology scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Seagate Technology scivola in fondo al mercato di New York
Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,29% sui valori precedenti.
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