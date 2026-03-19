Milano 16:41
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New York: in bella mostra APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra APA Corporation
Ottima performance per la holding attiva nel campo dell'energia, che scambia in rialzo del 6,32%.
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