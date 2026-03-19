New York: movimento negativo per Home Depot
(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Home Depot rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Home Depot, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 323 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 328,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 321,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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