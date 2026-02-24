New York: risultato positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.
Il trend di Home Depot
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Home Depot
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 385,1 USD con area di resistenza individuata a quota 393,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 381,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)