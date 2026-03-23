New York: risultato positivo per Home Depot

(Teleborsa) - Bene il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con un rialzo del 3,34%.



L'andamento di Home Depot nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Home Depot segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 328,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 334,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 325.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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