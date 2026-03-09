New York: calo per Home Depot

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, con una flessione del 2,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Home Depot
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Home Depot
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 343,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 354,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 339,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)