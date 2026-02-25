New York: ingrana la marcia DoorDash

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader americano delle consegne di pasti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,26%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DoorDash
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di DoorDash
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 168,3 USD con area di resistenza individuata a quota 178. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 161,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)