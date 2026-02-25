New York: ingrana la marcia DoorDash

leader americano delle consegne di pasti

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,26%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 168,3 USD con area di resistenza individuata a quota 178. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 161,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)