Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 21:09
25.325 +1,39%
Dow Jones 21:09
49.477 +0,61%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

New York: ingrana la marcia DoorDash

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia DoorDash
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader americano delle consegne di pasti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DoorDash rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di DoorDash mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 168,3 USD con area di resistenza individuata a quota 178. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 161,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```