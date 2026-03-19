New York: nuovo spunto rialzista per Phillips 66
(Teleborsa) - Bene la multinazionale americana attiva nel settore energetico, con un rialzo del 3,12%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Phillips 66 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,09%, rispetto a -2,7% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Phillips 66, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 180,4 USD. Primo supporto visto a 174,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 171.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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