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New York: scambi in positivo per Phillips 66
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 20.00
Punta con decisione al rialzo la performance della
multinazionale americana attiva nel settore energetico
, con una variazione percentuale del 3,12%.
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