New York: scambi negativi per Netflix
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che presenta una flessione del 3,77%.
L'andamento di Netflix nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 94,31 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 89,36. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 87,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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