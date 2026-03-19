New York: scambi negativi per Netflix

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand , che presenta una flessione del 3,77%.



L'andamento di Netflix nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 94,31 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 89,36. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 87,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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