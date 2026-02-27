New York: mette il turbo Netflix

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,18%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Netflix
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il provider di video online
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Netflix
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,34 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 98,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)