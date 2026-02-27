Milano 16:19
47.200 -0,48%
Nasdaq 16:19
24.909 -0,50%
Dow Jones 16:19
48.798 -1,42%
Londra 16:19
10.891 +0,41%
Francoforte 16:19
25.270 -0,07%

New York: mette il turbo Netflix

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,18%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Netflix evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il provider di video online rispetto all'indice.


Tecnicamente, Netflix è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 94,34 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 98,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
