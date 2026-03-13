Milano 17:35
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Dow Jones 20:24
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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New York: scambi negativi per Thomson Reuters

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Thomson Reuters
Ribasso per Thomson Reuters, che presenta una flessione del 2,86%.
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