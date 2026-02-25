New York: mette il turbo Netflix

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,70%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Netflix
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo del provider di video online
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 82,71 USD. Supporto a 79,98. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 85,44.
