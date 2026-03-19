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New York: seduta difficile per Mosaic
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 18.00
A picco il
produttore di fertilizzanti
, che presenta un pessimo -4,7%.
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