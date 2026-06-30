Milano
17:35
51.682
+1,01%
Nasdaq
17:53
30.179
+1,36%
Dow Jones
17:53
52.258
+0,14%
Londra
17:35
10.497
+0,12%
Francoforte
17:35
24.996
+1,50%
Martedì 30 Giugno 2026, ore 18.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Mosaic, quotazioni in calo a New York
Mosaic, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
30 giugno 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
produttore di fertilizzanti
, che passa di mano in perdita del 5,57%.
Condividi
Leggi anche
New York: in forte denaro Mosaic
New York: preme sull'acceleratore Mosaic
Perde Mosaic sul mercato di New York
Newmont, quotazioni in calo a New York
Titoli e Indici
Mosaic
-5,53%
Altre notizie
Twenty-First Century Fox, quotazioni in calo a New York
Hershey, quotazioni in calo a New York
Dell Technologies, quotazioni in calo a New York
New York: KLA-Tencor, quotazioni alle stelle
New York: calo per Tractor Supply
Micron Technology, quotazioni in calo a New York
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto